У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо

Увечері 1 листопада Чугуєв перебував під ворожим обстрілом. Мер міста Галина Мінаєва повідомила про удари по території одного із підприємств.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Перед цим, о 17:04, Повітряні сили України попередили про реактивне БПЛА, яке прямувало на Харківщину з півдня.

Нагадаємо, також сьогодні російські війська вдарили по Лозівській громаді. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Пошкоджений об’єкт знаходиться в Орільському старостинському окрузі. Масштаби руйнувань встановлюються.