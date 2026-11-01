РФ вдарила по Лозовській громаді: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Сьогодні, 1 листопада, російські військові завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Пошкоджений об’єкт знаходиться в Орільському старостинському окрузі. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

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Нагадаємо, у жовтні Харків зазнав рекордної кількості обстрілів з початку цього року. 153 рази місто було під ударом. У середньому по п’ять атак щодня. Загинуло 22 особи, 287 отримали поранення, серед них 17 дітей. Також серед поранених є рятувальники.