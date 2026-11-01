Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області

Прогноз на понеділок, 2 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман.

На Харківщині протягом дня буде хмарна погода ☁️. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень буде без істотних опадів, але з туманом.

Вітер очікують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 10 до 15°.

У Харкові вночі буде невеликий дощ. Вдень також істотних опадів не очікується, але буде туманно🌫.

Вітер прогнозують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 8 – 10 °, вдень стовпчик термометра підніметься 11 – 13 °.

Нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад 2026 року на Харківщині.

За даними синоптиків, в останній місяць осені всі показники мають бути в межах норми.