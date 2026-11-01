Live
  • Нд 01.11.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області

Погода 20:26   01.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області

Прогноз на понеділок, 2 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман.

На Харківщині протягом дня буде хмарна погода ☁️. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень буде без істотних опадів, але з туманом.
Вітер очікують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 10 до 15°.

У Харкові вночі буде невеликий дощ. Вдень також істотних опадів не очікується, але буде туманно🌫.
Вітер прогнозують змінних напрямків 3, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 8 – 10 °, вдень стовпчик термометра підніметься 11 – 13 °.

Читайте також: Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище

Нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад 2026 року на Харківщині.
За даними синоптиків, в останній місяць осені всі показники мають бути в межах норми.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
01.11.2026, 22:00
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026, 21:50
У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо
У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо
01.11.2026, 19:39
Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище
Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище
01.11.2026, 18:02
Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області
Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області
01.11.2026, 20:26
Понад 500 штук: масштабне браконьєрство припинили на Печенізькому водосховищі
Понад 500 штук: масштабне браконьєрство припинили на Печенізькому водосховищі
01.11.2026, 17:34

Новини за темою:

01.11.2026
Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище
31.10.2026
Дощ і туман. Прогноз погоди на 1 листопада у Харкові й області
30.10.2026
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
29.10.2026
Вітер та +16: прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові та області
28.10.2026
Пориви вітру та +16 тепла: прогноз погоди на 28 жовтня у Харкові та області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 20:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на понеділок, 2 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про туман.".