Дрони вдарили по житловому будинку у Васищево: є постраждалі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дронові удари по селищу Васищеве Харківського району. Постраждали п’ятеро людей, горить теплиця.
Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна та 71-річна жінки.
Зафіксовано влучання у дах п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено два приватні житлові будинки. Зайнялася теплиця – рятувальники локалізували пожежу.
“На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки”, – повідомив Синєгубов.
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Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по Лозівській громаді. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.