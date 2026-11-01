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У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо

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Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по Лозівській громаді. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

У Чугуєві – «прильоти» по підприємству: що відомо

У Чугуєві – «прильоти» по підприємству: що відомо

Зафіксовано влучання у дах п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено два приватні житлові будинки. Зайнялася теплиця – рятувальники локалізували пожежу.

Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна та 71-річна жінки.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дронові удари по селищу Васищеве Харківського району. Постраждали п’ятеро людей, горить теплиця.

Якщо вам цікава новина: «Дрони вдарили по житловому будинку у Васищево: є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 21:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про дронові удари по селищу Васищеве Харківського району. Постраждали п’ятеро людей, горить теплиця.".