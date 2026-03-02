“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: новий робочий тиждень почався напружено. Над містом регулярно фіксують російські БпЛА, а у місті лунає тривога.

“І потрібно бути дуже обережними. Що стосується вчора, то хочу сказати, що неділя видалася дуже важкою, і було дуже багато влучать. По-перше, було влучання в Салтівському районі, Київському районі міста Харкова, було влучання в гуртожиток, було влучання біля вишу, було влучання в нашу адміністративну будівлю. Крім цього, хочу сказати, що була пошкоджена котельня і дуже серйозна пошкоджена. Сьогодні ми працюємо над цим об’єктом”, – уточнив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також “прилетіло” і біля житлових багатоквартирних будинків – там вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували наслідки ударів, додав Терехов.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що через удари БпЛА вранці 2 березня у Харкові два загоряння виникли у Шевченківському та Київському районах. Про це поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку у Шевченківському районі Харкова. Горіли віконна рама на дев’ятому поверсі, а також генератор та сміття у дворі.