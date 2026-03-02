“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: новий робочий тиждень почався напружено. Над містом регулярно фіксують російські БпЛА, а у місті лунає тривога.
“І потрібно бути дуже обережними. Що стосується вчора, то хочу сказати, що неділя видалася дуже важкою, і було дуже багато влучать. По-перше, було влучання в Салтівському районі, Київському районі міста Харкова, було влучання в гуртожиток, було влучання біля вишу, було влучання в нашу адміністративну будівлю. Крім цього, хочу сказати, що була пошкоджена котельня і дуже серйозна пошкоджена. Сьогодні ми працюємо над цим об’єктом”, – уточнив міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Також “прилетіло” і біля житлових багатоквартирних будинків – там вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували наслідки ударів, додав Терехов.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що через удари БпЛА вранці 2 березня у Харкові два загоряння виникли у Шевченківському та Київському районах. Про це поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку у Шевченківському районі Харкова. Горіли віконна рама на дев’ятому поверсі, а також генератор та сміття у дворі.
Читайте також: На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – соцмережі (фото/відео)
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: городской голова, мер, обстріл, приліт, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 11:25;