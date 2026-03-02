Live

“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня

Оригінально 11:25   02.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: новий робочий тиждень почався напружено. Над містом регулярно фіксують російські БпЛА, а у місті лунає тривога.

“І потрібно бути дуже обережними. Що стосується вчора, то хочу сказати, що неділя видалася дуже важкою, і було дуже багато влучать. По-перше, було влучання в Салтівському районі, Київському районі міста Харкова, було влучання в гуртожиток, було влучання біля вишу, було влучання в нашу адміністративну будівлю. Крім цього, хочу сказати, що була пошкоджена котельня і дуже серйозна пошкоджена. Сьогодні ми працюємо над цим об’єктом”, – уточнив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також “прилетіло” і біля житлових багатоквартирних будинків – там вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували наслідки ударів, додав Терехов.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що через удари БпЛА вранці 2 березня у Харкові два загоряння виникли у Шевченківському та Київському районах. Про це поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку у Шевченківському районі Харкова. Горіли віконна рама на дев’ятому поверсі, а також генератор та сміття у дворі.

Читайте також: На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня
“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня
02.03.2026, 11:25
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
02.03.2026, 09:16
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)
02.03.2026, 10:20
Новини Харкова – головне 2 березня: удари по місту, пожежі
Новини Харкова – головне 2 березня: удари по місту, пожежі
02.03.2026, 11:08
Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла
Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла
02.03.2026, 09:42
Понад чотири десятки БпЛА випустили росіяни по регіону за добу
Понад чотири десятки БпЛА випустили росіяни по регіону за добу
02.03.2026, 09:01

Новини за темою:

21.02.2026
Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов
22.07.2025
Навіщо та які будинки зноситимуть у Харкові, пояснив Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 11:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: новий робочий тиждень почався напружено. Над містом регулярно фіксують російські БпЛА, а у місті лунає тривога.".