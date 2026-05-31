«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини

Перші сто юних жителів Харківщини вирушили на відпочинок до Львівської області у межах масштабного пілотного проєкту “Карпатська зміна”. Це діти військових, працівників Нацполіції та ДСНС.

Загалом у програмі візьмуть участь 200 дітей з області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 до 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

“Для Харківщини це надзвичайно важлива ініціатива з підтримки родин наших захисників і захисниць, рятувальників та поліцейських, — наголосив Синєгубов. – Через війну багато дітей із прифронтових територій живуть у постійному стресі, тому можливість провести частину літніх канікул у безпечніших умовах має особливе значення. Водночас це вагома інвестиція в людський капітал, адже саме цим дітям у майбутньому належить відбудовувати та розвивати Україну”.

«Карпатська зміна» є пілотним всеукраїнським проєктом, який охопить 13 областей, понад 200 вихователів і понад 1700 дітей та триватиме 28 днів. УАФ забезпечує спортивну складову програми, зокрема роботу тренерів, необхідний інвентар та проведення командних занять. До організації перевезення дітей долучилися АТ «Укрзалізниця» та гуманітарна місія «Проліска».