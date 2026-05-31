Зеленський: критичну інфраструктуру та медзаклад атакувала РФ на Лозівщині
Цієї доби Лозівська громада зазнала чергової масованої атаки.
Попри святкові дні, військові РФ укотре цілили по цивільній та критичній інфраструктурі, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. Зокрема, під ударом опинилися об’єкти, де місцевим мешканцям надають невідкладну медичну допомогу.
За словами голови громади, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наразі на місцях влучань працюють профільні служби, які ліквідують наслідки атаки.
Жителів громади Зеленський закликає бути максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, протягом минулої доби ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Військові РФ застосували чотири БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», п’ять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронів та ще 24 БпЛА, тип яких встановлюють.
Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 14:16;