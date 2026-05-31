Російський дрон атакував Чугуївський район: постраждали двоє поліцейських

Увечері 30 травня російські військові атакували безпілотником Чугуївський район. Під удар потрапили правоохоронці, які несли службу на території громади.

Внаслідок вибуху постраждали двоє поліцейських. Один із них отримав осколкові поранення, другий – контузію. Бригада швидкої допомоги доправила обох до лікарні, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також вибуховою хвилею та уламками був пошкоджений автомобіль правоохоронців.

На місці працювали профільні служби. Правоохоронці задокументували наслідки атаки та зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, протягом минулої доби ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Військові РФ застосували чотири БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», п’ять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронів та ще 24 БпЛА, тип яких встановлюють.