Жителя Харківщини збираються оголосити в міжнародний розшук

Правоохоронці заочно повідомили про підозру чоловікові, який ще у листопаді 2020 року в селі Минківка Богодухівського району жорстоко побив знайомого та залишив помирати, після чого втік із країни.

У той день між чоловіками спалахнув конфлікт на ґрунті давніх неприязних відносин. 29-річний зловмисник сильно побив потерпілого та пішов геть, залишивши того у безпорадному стані. Травми виявилися смертельними, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Аби уникнути відповідальності, через пів року після скоєного фігурант виїхав за кордон.

“Попри те, що зловмисник втік з України, правоохоронці продовжували роботу — провели низку експертиз та слідчих дій. Зібрана доказова база дозволила притягнути чоловіка до відповідальності”, – інформують у поліції.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

