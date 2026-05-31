Жителя Харківщини збираються оголосити в міжнародний розшук

Події 09:50   31.05.2026
Олена Нагорна
Правоохоронці заочно повідомили про підозру чоловікові, який ще у листопаді 2020 року в селі Минківка Богодухівського району жорстоко побив знайомого та залишив помирати, після чого втік із країни.

У той день між чоловіками спалахнув конфлікт на ґрунті давніх неприязних відносин. 29-річний зловмисник сильно побив потерпілого та пішов геть, залишивши того у безпорадному стані. Травми виявилися смертельними, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Аби уникнути відповідальності, через пів року після скоєного фігурант виїхав за кордон.

“Попри те, що зловмисник втік з України, правоохоронці продовжували роботу — провели низку експертиз та слідчих дій. Зібрана доказова база дозволила притягнути чоловіка до відповідальності”, – інформують у поліції.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали чотирьох чоловіків на Харківщині, які за даними слідства, напали на співробітників ТЦК. Усе відбувалося 26 травня у селищі Сахновщина.

Читайте також: Конфлікт між сусідами завершився різаниною: інцидент на Харківщині (фото)

  Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 09:50;

