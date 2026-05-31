Жителя Харківщини збираються оголосити в міжнародний розшук
Правоохоронці заочно повідомили про підозру чоловікові, який ще у листопаді 2020 року в селі Минківка Богодухівського району жорстоко побив знайомого та залишив помирати, після чого втік із країни.
У той день між чоловіками спалахнув конфлікт на ґрунті давніх неприязних відносин. 29-річний зловмисник сильно побив потерпілого та пішов геть, залишивши того у безпорадному стані. Травми виявилися смертельними, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Аби уникнути відповідальності, через пів року після скоєного фігурант виїхав за кордон.
“Попри те, що зловмисник втік з України, правоохоронці продовжували роботу — провели низку експертиз та слідчих дій. Зібрана доказова база дозволила притягнути чоловіка до відповідальності”, – інформують у поліції.
Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали чотирьох чоловіків на Харківщині, які за даними слідства, напали на співробітників ТЦК. Усе відбувалося 26 травня у селищі Сахновщина.
Читайте також: Конфлікт між сусідами завершився різаниною: інцидент на Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: избиение, международный розыск, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Жителя Харківщини збираються оголосити в міжнародний розшук», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 09:50;