Жителя Харьковщины собираются объявить в международный розыск

Происшествия 09:50   31.05.2026
Елена Нагорная
Правоохранители заочно сообщили о подозрении мужчине, который еще в ноябре 2020 года в селе Минковка Богодуховского района жестоко избил знакомого и оставил умирать, после чего выехал из страны.

В тот день между мужчинами вспыхнул конфликт на почве давних неприязненных отношений. 29-летний злоумышленник сильно избил потерпевшего и ушел, оставив того в беспомощном состоянии. Травмы оказались смертельными, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чтобы избежать ответственности, спустя полгода после содеянного фигурант выехал за границу.

«Несмотря на то, что злоумышленник сбежал из Украины, правоохранители продолжали работу — провели ряд экспертиз и следственных действий. Собранная доказательная база позволила привлечь мужчину к ответственности», — информируют в полиции.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали четверых мужчин на Харьковщине, которые, по данным следствия, напали на сотрудников ТЦК. По данным полиции, все происходило 26 мая в поселке Сахновщина.

