Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет
Правоохранители Харькова проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении подростка, сообщает Нацполиция.
16 марта в соцсетях появились видео, на котором сняли избиение парня группой молодых людей. Согласно описанию видео, парень якобы прославлял РФ, заявив, «Россия – топ». После избиения молодого человека поставили на колени и заставили петь гимн Украины.
«16 марта во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикации, где группа молодых людей применяет физическую силу к несовершеннолетнему. Указанная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка и принимаются меры по установлению участников события», — прокомментировали инцидент в Нацполиции.
Читайте также: Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 19:24;