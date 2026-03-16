Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет

Правоохранители Харькова проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении подростка, сообщает Нацполиция.

16 марта в соцсетях появились видео, на котором сняли избиение парня группой молодых людей. Согласно описанию видео, парень якобы прославлял РФ, заявив, «Россия – топ». После избиения молодого человека поставили на колени и заставили петь гимн Украины.

«16 марта во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикации, где группа молодых людей применяет физическую силу к несовершеннолетнему. Указанная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка и принимаются меры по установлению участников события», — прокомментировали инцидент в Нацполиции.