Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)

Сегодня, 7 октября, Салтовский районный суд Харькова вынес приговор по делу об избиении учителя истории бывшим работником ТЦК.

Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.

Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента. Момент удара по телефону попал на видео.

Видео: «Суспільне. Харків»

Отмечается, что телефон в результате удара и падения не получил повреждений.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В интервью «Факты ICTV» руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев отметил, что этого военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот мужчина имеет инвалидность ІІІ группы.