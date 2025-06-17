Избиение учителя в Харькове: экс-сотрудник ТЦК не согласен с «хулиганством» 📹

Дело об избиении учителя истории Юрия Федяя 16 июня начали рассматривать по существу. Салтовский райсуд Харькова изучил доказательства, в частности видео, которое ранее всколыхнуло соцсети. Экс-сотруднику Слободского РТЦК и СП, военнослужащему Сергею Воловику прокурор зачитал обвинительный акт. Ему инкриминируют «хулиганство». Как заявил сам Воловик, он признает свои действия, однако не согласен с такой квалификацией. А также частично признает причиненный учителю моральный ущерб, заявленный в размере 300 тысяч гривен. Как проходило заседание — в видеорепортаже МГ «Объектив».

И снова учитель истории из Харькова Юрий Федяй вынужден пересматривать кадры своего избиения. Но это видео — одно из доказательств, которые приобщили к делу. В Салтовском райсуде начали рассмотрение по существу.

Сергей Яковенко, прокурор

Были исследованы все письменные материалы досудебного расследования, в частности, относительно проведенных следственных экспериментов, протоколов предъявления лица для опознания и документов, характеризующих, в частности, личность обвиняемого Воловика.

Среди них удостоверение участника боевых действий, справки о ранении в сентябре 2022 года и о назначении III группы инвалидности.

Сергей Яковенко, прокурор

В населенном пункте Спеваковка Харьковской области стрелок отделения, солдат Воловик получил ранение — закрытый обломочный перелом ключицы.

Конфликт произошел 11 мая, а уже 23 мая Воловика перевели в воинскую часть. В какую — не разглашают. То есть он больше не является сотрудником Слободского РТЦК и СП. Сам обвиняемый от комментариев отказывается, только произносит следующее.

Сергей Воловик, обвиняемый

Действия признаю, но преступление не подпадает под эту статью.

Какую же статью он признает — не удается узнать и у его защитника.

Сергей Курило, защитник обвиняемого Сергея Воловика

Мы будем все вам разъяснять. Что и где происходит. Что он признает, что не признает. Вы все услышите.

Прокурор и адвокат Федяя выражают мнение: обвиняемый не соглашается со статьей «хулиганство» и, вероятно, признает только «легкие телесные повреждения». Однако такого ходатайства о переквалификации пока нет.

Сергей Яковенко, прокурор

Они видят только последствия в виде легких телесных повреждений, которые получил потерпевший. Мы же видим здесь нарушение общественного порядка, грубого, с особой дерзостью в публичном месте. Это ответственность одного порядка, но ч. 1 ст. 125 УКУ — легче.

Не соглашается обвиняемый и с тем, что адвокат Федяя требует взыскать с него 300 тысяч гривен морального ущерба и еще 21 тысячу — за свои услуги. Этот гражданский иск он признает частично.

Юлия Палагина, адвокат потерпевшего Юрия Федяя

Он оценивает причиненные страдания, которые перенес потерпевший, в 15 тысяч гривен. Довольно странным является поведение обвиняемого, который еще на прошлом судебном заседании признавал свою вину и искренне раскаивался, но уже сегодня не соглашается с квалификацией.

Позицию Воловика можно узнать из показаний, которые он, как и Федяй, дал в ходе следственного эксперимента. Версии произошедшего очень разнятся. Экс-сотрудник ТЦК в частности настаивал, что именно учитель спровоцировал конфликт.

Юлия Палагина, адвокат потерпевшего Юрия Федяя

Принципиальным отличием является то, что, по словам обвиняемого, нанесение телесных повреждений произошло перед тем, как потерпевший предоставил документы для проверки. Однако все мы видели, как до нанесения ударов документы потерпевшего находились в руках членов группы оповещения. Сторона защиты пытается все подать так, якобы была провокация со стороны потерпевшего, который отказывался предоставить документы, говоря о том, что у группы оповещения не было прав проверять документы.

В обвинительном акте, который зачитал прокурор, словесный конфликт относительно полномочий ТЦК между Воловиком и Федяем упоминается, но он не выступает смягчающим обстоятельством. Действия военного называют «беспричинно дерзкими». Как отметил прокурор, был и третий удар, который не попал на видео.

Сергей Яковенко, прокурор

Отойдя на расстояние около 50 метров вместе с потерпевшим, нанес еще один удар ладонью левой руки в область лица потерпевшего.

На следующий суд, который назначили на 4 июля, прокурор должен вызвать пятерых свидетелей. Это четверо членов группы оповещения и гражданская, которая стала свидетелем происшествия.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В интервью «Факты ICTV» руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев отметил, что этого военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот мужчина имеет инвалидность ІІІ группы.