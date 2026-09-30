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Учитель с Лозовщины вошла в топ-20 лучших математиков Украины

Общество 10:04   30.09.2026
Виктория Яковенко
Учитель с Лозовщины вошла в топ-20 лучших математиков Украины Фото: Сергей Зеленский

Учитель математики Екатериновской гимназии Дарья Авраменко вошла в двадцатку лучших математиков Украины по версии национальной премии Global Teacher Prize Ukraine-2026, сообщает мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Это высокое признание ежедневного труда, педагогического мастерства и современного подхода к преподаванию. 26-27 сентября Дарья Авраменко представляла нашу громаду во Львове на программе «SoftServe for Teachers: Формула будущего». Вместе с ведущими педагогами страны, она изучала возможности искусственного интеллекта в образовании и знакомилась с передовыми технологическими практиками, помогающими заинтересовать учеников точными науками», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул: для Лозовской громады честь иметь таких специалистов. Он поблагодарил Авраменко за преданность детям, стремление к постоянному развитию и достойное представление Лозовщины на национальном уровне.

Напомним, в прошлом году победителем престижной национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 и обладателем награды в 1 млн грн стал учитель биологии и экологии Харьковского научного лицея «Одаренность» Руслан Шаламов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 10:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учитель математики Екатериновской гимназии Дарья Авраменко вошла в двадцатку лучших математиков Украины по версии национальной премии Global Teacher Prize Ukraine-2026".