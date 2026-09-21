Погибли завхоз и учитель музыки: траур объявили на Лозовщине 22 сентября

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил имена жертв российской атаки. Говорит: в результате массированного удара по громаде погибли две жительницы, которые всю жизнь посвятили образованию, культуре и воспитанию детей.

В частности, атака оккупантов оборвала жизнь Ирины Цяцьки. Она родилась в селе Царедаровка. Более 20 лет женщина работала в Катериновском лицее, где была завхозом. Вместе с мужем воспитала троих детей, имеет двоих внуков.

«С начала полномасштабного вторжения помогала защитникам. Российский удар уничтожил ее дом. Тяжелые ожоги получил и сын Ирины», — отметил Зеленский.

Из-за удара БпЛА по дому погибла также Людмила Цендра. Она была преподавательницей и бывшей заместительницей директора Лозовской музыкальной школы. Женщина учила детей музыке. Коллеги и ученики уважали ее за доброту и любовь к своему делу.

Завтра, 22 сентября, в Лозовской громаде объявлен День траура, сообщил Зеленский.

Напомним, утром мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщал, что с ночи враг массированно обстреливает Лозовскую громаду. Он информировал о двух погибших женщинах. были пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них – ребенок.

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, БпЛА атаковал утром село Катериновка Лозовского района. Удар пришелся по частному дому. Известно, что пострадал 13-летний мальчик – его госпитализировали с тяжелыми ожогами, мать ребенка погибла.