FPV влетел в балкон пятиэтажки на Харьковщине: стресс у женщины, пожар (фото)

Сегодня, 12 сентября, утром враг атаковал FPV-дроном пятиэтажку в поселке Старый Салтов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попадание зафиксировано в балкон квартиры на втором этаже. В результате обстрела возник пожар на площади 25 кв. м. Горели два балкона и комната квартиры. В момент удара 68-летняя женщина находилась дома. Она получила острую реакцию на стресс», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели потушили пожар.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В областном центре погиб 32-летний мужчина. За сутки оккупанты выпустили на регион шесть КАБов, один БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», пять FPV-дронов, тип еще 144 беспилотников устанавливают.