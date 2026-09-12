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FPV влетел в балкон пятиэтажки на Харьковщине: стресс у женщины, пожар (фото)

Происшествия 12:25   12.09.2026
Виктория Яковенко
FPV влетел в балкон пятиэтажки на Харьковщине: стресс у женщины, пожар (фото)

Сегодня, 12 сентября, утром враг атаковал FPV-дроном пятиэтажку в поселке Старый Салтов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попадание зафиксировано в балкон квартиры на втором этаже. В результате обстрела возник пожар на площади 25 кв. м. Горели два балкона и комната квартиры. В момент удара 68-летняя женщина находилась дома. Она получила острую реакцию на стресс», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели потушили пожар.

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В областном центре погиб 32-летний мужчина. За сутки оккупанты выпустили на регион шесть КАБов, один БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», пять FPV-дронов, тип еще 144 беспилотников устанавливают.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 12:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 сентября, утром враг атаковал FPV-дроном пятиэтажку в поселке Старый Салтов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".