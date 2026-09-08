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Минирование и FPV-дроны: несколько автомобилей повреждены на Золочевщине

Происшествия 14:11   08.09.2026
Оксана Горун
Минирование и FPV-дроны: несколько автомобилей повреждены на Золочевщине Фото: Виктор Коваленко

О серии инцидентов с гражданским транспортом на территории Золочевской громады 8 сентября сообщил «Объективу» начальник местной поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«08.09.2026 около 11:00 на автодороге Довжик -Мироновка в результате наезда на взрывоопасное устройство (предварительно — дистанционное минирование) поврежден легковой автомобиль. Еще один автомобиль уничтожен огнем. Информация о пострадавших не поступала», — проинформировал Коваленко.

подрыв машины в Золочевской громаде 8 сентября 2026
Фото: Виктор Коваленко

Уже в 11:15 российские войска атаковали FPV-дроном микроавтобус «Opel Vivaro» на дороге Золочев-Дергачи в районе села Мироновка.

антидроновая сетка и подбитый микроавтобус в Золочевской громаде
Фото: Виктор Коваленко

«В результате попадания автомобиль получил повреждение. Пострадавших не было», — отметил Коваленко.

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Отмети, угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 14:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О серии инцидентов с гражданским транспортом на территории Золочевской громады 8 сентября сообщил «Объективу» начальник местной поселковой военной администрации Виктор Коваленко".