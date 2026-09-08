Минирование и FPV-дроны: несколько автомобилей повреждены на Золочевщине

О серии инцидентов с гражданским транспортом на территории Золочевской громады 8 сентября сообщил «Объективу» начальник местной поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«08.09.2026 около 11:00 на автодороге Довжик -Мироновка в результате наезда на взрывоопасное устройство (предварительно — дистанционное минирование) поврежден легковой автомобиль. Еще один автомобиль уничтожен огнем. Информация о пострадавших не поступала», — проинформировал Коваленко.

Уже в 11:15 российские войска атаковали FPV-дроном микроавтобус «Opel Vivaro» на дороге Золочев-Дергачи в районе села Мироновка.

«В результате попадания автомобиль получил повреждение. Пострадавших не было», — отметил Коваленко.

Отмети, угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре.