РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация

Утром 8 сентября РФ ударила беспилотниками по поезду «Киев – Сумы», в котором находились 90 пассажиров. Они, а также сотрудники «Укрзалізниці» не пострадали благодаря сообщениям об опасности и своевременной эвакуации.

Поезд попал под удары в Сумском районе. Еще до атаки сотрудники получили данные мониторинговой команды о возможном обстреле и вывели людей из вагонов.

После ударов на месте возник пожар, его ликвидировали сотрудники облуправления ГСЧС.

«Одновременно была организована эвакуация пассажиров. Для перевозки людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. В общей сложности совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров. На месте также работали офицеры-спасатели громад, которые присоединились к организации эвакуации, координации действий и помощи людям», – добавили спасатели.