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РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация

Происшествия 10:04   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация Фото: Укрзалізниця

Утром 8 сентября РФ ударила беспилотниками по поезду «Киев – Сумы», в котором находились 90 пассажиров. Они, а также сотрудники «Укрзалізниці» не пострадали благодаря сообщениям об опасности и своевременной эвакуации. 

Поезд попал под удары в Сумском районе. Еще до атаки сотрудники получили данные мониторинговой команды о возможном обстреле и вывели людей из вагонов.

После ударов на месте возник пожар, его ликвидировали сотрудники облуправления ГСЧС.

«Одновременно была организована эвакуация пассажиров. Для перевозки людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. В общей сложности совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров. На месте также работали офицеры-спасатели громад, которые присоединились к организации эвакуации, координации действий и помощи людям», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 10:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 сентября РФ ударила беспилотниками по поезду «Киев – Сумы», в котором находились 90 пассажиров.".