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Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения

Происшествия 07:45   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения

Ночью 8 сентября Киев пережил очередной массированный обстрел. В основном, на столицу летели реактивные БпЛА и крылатые ракеты. «Прилеты» зафиксировали в пяти районах Киева, там бушевали пожары, есть разрушения гражданской инфраструктуры, а люди оказались заблокированы в собственных домах. По состоянию на утро 8 сентября известно о двух погибших и десяти пострадавших.

Сильные взрывы в Киеве начали раздаваться среди ночи. Перед этим в Воздушных силах ВСУ писали о пусках крылатых ракет. Уже утром, в 04:11 мэр Виталий Кличко подтвердил: столица под атакой баллистики, уже есть «прилеты».

«Вызов медиков в Соломенский район. Бригада едет», – написал Кличко.

Обстрел Киева 8 сентября

Утром стало известно, что в Киеве в результате массированного российского обстрела погибли двое людей, десять жителей пострадали.

А в ГСЧС Украины прокомментировали: 13  киевлян удалось спасти, однако пожары и разрушения бушуют по всей столицы. Последствия ликвидируют в пяти районах.

Обстрел Киева 8 сентября

  • Голосеевский район: в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции без дальнейшего горения. По другому адресу возник пожар в гараже, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего. Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, которых заблокировало в помещении из-за повреждений от взрывной волны.
  • Соломенский район: в жилой пятиэтажке также были заблокированы люди. Спасены 10 человек, 1 человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.
  • Дарницкий район: горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован.
  • Подольский район: возник пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы.
  • Днепровский район: пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

Обстрел Киева 8 сентября

Неспокойно было и на Киевщине. В Белой Церкви пострадал мужчина. Также в области повреждены частные дома, предприятия и склады. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов и пожары, добавил начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 8 сентября Киев пережил очередной массированный обстрел.".