Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения

Ночью 8 сентября Киев пережил очередной массированный обстрел. В основном, на столицу летели реактивные БпЛА и крылатые ракеты. «Прилеты» зафиксировали в пяти районах Киева, там бушевали пожары, есть разрушения гражданской инфраструктуры, а люди оказались заблокированы в собственных домах. По состоянию на утро 8 сентября известно о двух погибших и десяти пострадавших.

Сильные взрывы в Киеве начали раздаваться среди ночи. Перед этим в Воздушных силах ВСУ писали о пусках крылатых ракет. Уже утром, в 04:11 мэр Виталий Кличко подтвердил: столица под атакой баллистики, уже есть «прилеты».

«Вызов медиков в Соломенский район. Бригада едет», – написал Кличко.

Утром стало известно, что в Киеве в результате массированного российского обстрела погибли двое людей, десять жителей пострадали.

А в ГСЧС Украины прокомментировали: 13 киевлян удалось спасти, однако пожары и разрушения бушуют по всей столицы. Последствия ликвидируют в пяти районах.

Голосеевский район: в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции без дальнейшего горения. По другому адресу возник пожар в гараже, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего. Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, которых заблокировало в помещении из-за повреждений от взрывной волны.

Соломенский район: в жилой пятиэтажке также были заблокированы люди. Спасены 10 человек, 1 человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

Дарницкий район: горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован.

Подольский район: возник пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы.

Днепровский район: пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

Неспокойно было и на Киевщине. В Белой Церкви пострадал мужчина. Также в области повреждены частные дома, предприятия и склады. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов и пожары, добавил начальник ОВА Тимур Ткаченко.