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Больше 150 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, пятеро пострадавших

Происшествия 08:44   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 150 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, пятеро пострадавших

Пять жителей Харьковщины пострадали из-за российских ударов. За сутки по региону били БпЛА, а также ракета и КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Сахновщина получили ранения мужчины 47, 25 и 50 лет; в пос. Малая Даниловка ранен 69-летний мужчина; в г. Златополь получил ранения 52-летний мужчина. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по регионе прилетело следующее вооружение:

  • ракета;
  • КАБ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 149 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять жителей Харьковщины пострадали из-за российских ударов. За сутки по региону били БпЛА, а также ракета и КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".