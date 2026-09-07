Больше 150 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, пятеро пострадавших

Пять жителей Харьковщины пострадали из-за российских ударов. За сутки по региону били БпЛА, а также ракета и КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Сахновщина получили ранения мужчины 47, 25 и 50 лет; в пос. Малая Даниловка ранен 69-летний мужчина; в г. Златополь получил ранения 52-летний мужчина. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по регионе прилетело следующее вооружение:

ракета;

КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

149 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Берестинском районах.