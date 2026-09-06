Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 7 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 7 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области днем сохраняется переменная облачность ⛅️. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидают северо-западный, 7 – 12 м/с, днем местами порывы 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем от 17 до 22 °.
В Харькове прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем столбик термометра поднимется до 19 – 21°.