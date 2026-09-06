Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 7 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 7 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем ​​сохраняется переменная облачность ⛅️. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидают северо-западный, 7 – 12 м/с, днем ​​местами порывы 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем ​​от 17 до 22 °.

В Харькове прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.

Читайте также: 7 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове