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Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 7 сентября в Харькове и области

Погода 19:47   06.09.2026
Оксана Якушко
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 7 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 7 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем ​​сохраняется переменная облачность ⛅️. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидают северо-западный, 7 – 12 м/с, днем ​​местами порывы 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем ​​от 17 до 22 °.

В Харькове прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 19:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 7 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".