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7 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове

Общество 17:32   06.09.2026
Оксана Якушко
7 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове Фото: ХГС

В понедельник, 7 сентября, с 8:00 до 17:00 ограничат движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом КП «Дорремстрой» асфальтобетонного покрытия улицы на этом участке, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет двигаться свободной от выполнения работ полосой движения.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 7 сентября, с 8:00 до 17:00 ограничат движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, сообщает Харьковский горсовет.".