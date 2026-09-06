7 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове

В понедельник, 7 сентября, с 8:00 до 17:00 ограничат движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом КП «Дорремстрой» асфальтобетонного покрытия улицы на этом участке, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет двигаться свободной от выполнения работ полосой движения.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября.