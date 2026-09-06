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Скорую с медиками атаковали россияне на Харьковщине: подробности (фото, видео)

Происшествия 11:40   06.09.2026
Оксана Якушко
Скорую с медиками атаковали россияне на Харьковщине: подробности (фото, видео)

Сегодня, 6 сентября, ночью и утром россияне совершили массированную атаку БпЛА на Дергачи и Слатино, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В 2:50 ночи россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по автомобилю скорой помощи, который находился на дежурстве в Дергачах. В результате попадания 21-летний парамедик получил контузию и многочисленные ранения тела и был госпитализирован в Харькове. 40-летний водитель автомобиля получил острую реакцию на стресс», – рассказал Задоренко.

Также между 2:30 и 3:20 оккупанты несколькими дронами попали по объектам предпринимательства на территории города, повредив крышу склада. Около 6:40 россияне уже FPV атаковали два частных дома в Слатино, повредив крыши, окна, фасады и близлежащую территорию. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 сентября, ночью и утром россияне совершили массированную атаку БпЛА на Дергачи и Слатино, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".