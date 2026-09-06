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Когда достроят первый детсад в Дергачах – Синенубов (видео)

Общество 12:34   06.09.2026
Оксана Якушко
Елена Нагорная
Когда достроят первый детсад в Дергачах – Синенубов (видео) Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что детсад в Дергачах хотят достроить до конца 2026 года.

«О количестве детей, честно, не помню, сколько это будет (на скольких рассчитан – прим. ред.), но точно более 200 детей в одну смену. Хотим завершить до конца этого года», — заявил на брифинге глава ХОВА.

Он не исключает, что после завершения строительства в это подземное детское заведение будут возить детей и харьковчане.

«Когда появляется такой инфраструктурный объект в виде защитного сооружения в той или иной громаде, то его используют не только для контингента этой школы, на базе которой она построена. Что касается детского сада, который мы построили в Песочине, то в это дошкольное учебное заведение регистрировали детей даже из Харькова. То есть семьи из Харькова готовы возить туда детей, оставлять, потому что альтернатив нет. Сейчас строится первый подземный садик в Харькове для наших маленьких харьковчан. И мне бы хотелось и мэру, чтобы их были десятки, но у нас ограниченное финансирование сейчас», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что детсад в Дергачах хотят достроить до конца 2026 года.".