Сегодня 31 августа 2026: какой праздник и день в истории

31 августа – Всемирный день дистанционного обучения. В 2015 году Ангела Меркель сделала заявление, которое считают базовым для формирования миграционной политики Германии и ЕС. В 1995 году на орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1». В 1997-м в автокатастрофе погибла принцесса Диана. В 1986-м в Черном море затонул «Адмирал Нахимов». В 1939-м Верховный совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как пакт Молотова — Риббентропа), а немцы озвучили свой ультиматум Польше. В 1832-м родился украинский священник Агапий Гончаренко, который покорял с американцами Аляску и основал в Калифорнии хутор «Украина». В 1422-м королем Англии стал восьмимесячный Генрих VI – единственный, кого короновали также королем Франции.

Праздники и памятные даты 31 августа

В мире – Всемирный день дистанционного обучения.

Также сегодня: Международный день осведомленности о передозировке, Международный день лиц африканского происхождения и День традиционной африканской медицины, Всемирный день блога, День Независимости Кыргызстана, День признания франшизы.

31 августа в истории

31 августа 1422 года после неожиданной смерти своего отца королем Англии стал Генрих VI – восьмимесячный младенец. Подробнее.

31 августа 1832 года родился украинский священник Агапий Гончаренко, сбежавший от российской царской «охранки» аж в США, покорявший с американцами Аляску и основавший в Калифорнии хутор «Украина». Подробнее.

31 августа 1939 года Верховный Совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как Пакт Молотова — Риббентропа). Подробнее.

Видео: Гостелерадиофонд

31 августа 1939 года Гитлер формально объявил Польше ультиматум, известный как «16 пунктов». Подробнее.

31 августа 1986 года в Черном море затонул советский пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Подробнее.

31 августа 1995 года на околоземную орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1» — разработку КБ «Южное». Подробнее.

31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Диана. Подробнее.

31 августа 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель произнесла знаменитое «Wir schaffen das» («Мы справимся» или «Мы можем это сделать»). Эта фраза касалась приема и интеграции людей, искавших защиты во время европейского миграционного кризиса. Она прозвучала на федеральной пресс-конференции в Берлине на фоне крупнейшего со времен Второй мировой войны наплыва людей, искавших защиту в Германии и Европе.

По данным отчета о миграции в 2015 году, опубликованного Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев, в том году в Германии зарегистрировали около 890 тысяч прибытий искавших защиты людей. Среди них было много выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака. За 2015-2016 годы в Германии подали примерно 1,1 миллиона заявлений о предоставлении убежища.

«Германия – сильная страна. Мотив, с которым мы должны подходить к этим вещам, таков: мы уже столько всего сделали — мы справимся и с этим», — сказала Меркель на пресс-конференции.

Эти слова получили огромную огласку и стали одним из самых известных высказываний времен ее канцлерства. При этом такая позиция вызвала острые прения как внутри страны, так и в целом в ЕС. И они продолжаются до сих пор.

«Сторонники политики открытых дверей рассматривали ее как обязательства по соблюдению прав человека, тогда как критики утверждали, что это повлечет за собой экономическое напряжение, культурные столкновения, проблемы безопасности и другие долгосрочные последствия», — описывает дискуссию проект History.

Одним из последствий миграционной политики стал рост поддержки ультраправых — в частности, партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая продвигает антииммиграционную повестку дня. В то же время «открытые двери» Германии позже позволили получить убежище миллионам украинцев, которые бежали от российских оккупантов.

Церковный праздник 31 августа

31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.

Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).

Нельзя стричь волосы.