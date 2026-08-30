Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 31 августа

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей обещает жителям региона летнее начало недели: будет тепло и сухо.

Согласно опубликованному метеорологами прогнозу, в Харькове 31 августа будет ночью 13 – 15° тепла, днем +​​27 – 29°. В области — ночью 11 – 16°, днем ​​25 – 30° тепла. Осадков не ожидают, будет облачно.

Первые дни сентября станут продолжением лета: на 1 и 2 сентября прогнозируют дневную температуру до 31° и отсутствие осадков.

Такая комфортная погода несет и опасность: в Харьковской области установилась чрезвычайная пожарная опасность. Жителей региона призывают не ходить в леса (и уж тем более не разжигать там костры), а также — удержаться от выжигания сухой растительности на полях и в огородах.