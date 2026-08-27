Комфортное тепло. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 28 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области день прогнозируют без существенных осадков. В течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем от 20 до 25°.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24°.