Комфортное тепло. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 28 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день прогнозируют без существенных осадков. В течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.

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