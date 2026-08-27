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Комфортное тепло. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Погода 20:10   27.08.2026
Оксана Якушко
Комфортное тепло. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 28 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день прогнозируют без существенных осадков. В течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 20:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 28 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".