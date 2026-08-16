Впереди — два дня жары: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на понедельник и последующие дни третьей недели августа.

По данным метеорологов, завтра, 17 августа, в Харькове и регионе будет сохраняться жаркая погода. Осадков не ожидают. Температура воздуха ночью в Харькове будет +14 – 16°, в области +12 – 17°. Днем в Харькове ожидают +30 – 32°, в области +29 – 34°.

Также жару прогнозируют во вторник, 18 августа, — до +35° днем. Уже в среду накал спадет — до 27° тепла днем.

Ранее главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота предупреждала жителей региона об опасности распространения кишечных инфекций в жару. Особенно им подвержены дети.

«Чтобы предотвратить инфицирование, необходимо соблюдать правила гигиены, употреблять свежие и качественные продукты питания с проверенных торговых точек», — подчеркнула она.