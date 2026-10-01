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Лето задержалось на 12 дней: какой была погода в сентябре на Харьковщине

Общество 14:48   01.10.2026
Виктория Яковенко
Лето задержалось на 12 дней: какой была погода в сентябре на Харьковщине

В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.

Среднесуточная температура воздуха в эти дни опустилась ниже +15 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. Синоптики констатируют: метеорологическое лето на 10-12 дней длилось дольше средних многолетних значений.

«Со второй декады сентября, благодаря эффективным осадкам, агрометеорологические условия для подготовки почвы под посев и сева озимых зерновых культур улучшились. Произошло пополнение запасов продуктивной влаги особенно в верхних слоях почвы была на уровне достаточной и оптимальной. Грунтовая засуха прекратилась по всей территории области», — говорится в сообщении.

В регионе продолжался сев озимой пшеницы. Теплая погода и достаточные влагозапасы способствовали прорастанию зерна и появлению озимых всходов на ранее засеянных площадях, добавили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области.".