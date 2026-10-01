Новости Харькова — главное 1 октября: как прошла ночь

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07:15

КАБы и беспилотники летели ночью на Харьковскую область

Относительно спокойно прошла ночь 1 октября в Харькове и области. Около 02:00 мониторинговые ТГ-каналы писали об FPV-дронах в северной части области, в частности, под угрозой оказались Дергачи. В 02:22 прозвучал отбой. А в 03:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБ.

После чего в 04:38 дали отбой тревоги. Уже утром, в 04:49 защитники неба вновь сообщили об авиабомбах, которые летели на Харьковскую область. А в 06:00 мониторы зафиксировали ударный БпЛА. После того как он долетел до центра Харькова – беспилотник локационно перестал отслеживаться.