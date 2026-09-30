Харьковчанина подозревают в «сливе» информации о дислокации ВСУ в городе

Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что харьковчанина подозревают в работе на врага. В частности, по версии силовиков, вероятный предатель мог распространять информацию о местах дислокации ВСУ в областном центре.

Фигурант дела – 42-летний харьковчанин. В СБУ установили, что в сентябре прошлого года он начал выкладывать фото и видео, на которых зафиксированы места дислокации украинских защитников. А для распространения такой информации подозреваемый использовал личный аккаунт и публиковал материалы в чате Telegram-канала

«В частности, он размещал фотографии местности вблизи одной из общин Харьковщины, где в то время находились личный состав, военная техника и вооружение Сил обороны. К фотографиям фигурант добавлял комментарии, позволявшие идентифицировать местонахождение украинских защитников», – установили правоохранители.

Однако силовики вовремя среагировали и обезопасили места дислокации и маршрутов перемещения личного состава и военной техники.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения)», – добавили в СБУ.

Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.