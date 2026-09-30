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Харьковчанина подозревают в «сливе» информации о дислокации ВСУ в городе

Происшествия 16:00   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанина подозревают в «сливе» информации о дислокации ВСУ в городе

Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что харьковчанина подозревают в работе на врага. В частности, по версии силовиков, вероятный предатель мог распространять информацию о местах дислокации ВСУ в областном центре. 

Фигурант дела – 42-летний харьковчанин. В СБУ установили, что в сентябре прошлого года он начал выкладывать фото и видео, на которых зафиксированы места дислокации украинских защитников. А для распространения такой информации подозреваемый использовал личный аккаунт и публиковал материалы в чате Telegram-канала

«В частности, он размещал фотографии местности вблизи одной из общин Харьковщины, где в то время находились личный состав, военная техника и вооружение Сил обороны. К фотографиям фигурант добавлял комментарии, позволявшие идентифицировать местонахождение украинских защитников», – установили правоохранители.

Однако силовики вовремя среагировали и обезопасили места дислокации и маршрутов перемещения личного состава и военной техники.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения)», – добавили в СБУ.

Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 16:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что харьковчанина подозревают в работе на врага.".