Суд ждет хулигана, который мог устроить стрельбу в Харькове

События произошли в Харькове вечером 3 сентября, напомнили в ГУ НП в Харьковской области.

В тот вечер мужчина находился в своей квартире. По данным следствия, он несколько раз выстрелил из окна в сторону улицы из самозарядного сигнального пистолета. По прибытию копы остановили хулигана, изъяли оружие и патроны.

«По данному факту дознаватели отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд в установленном законом порядке», – передают копы.

Теперь мужчине грозит штраф – от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, добавили правоохранители.