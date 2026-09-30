Live
  • Ср 30.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.93

Суд ждет хулигана, который мог устроить стрельбу в Харькове

Происшествия 16:50   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Суд ждет хулигана, который мог устроить стрельбу в Харькове

События произошли в Харькове вечером 3 сентября, напомнили в ГУ НП в Харьковской области.

В тот вечер мужчина находился в своей квартире. По данным следствия, он несколько раз выстрелил из окна в сторону улицы из самозарядного сигнального пистолета. По прибытию копы остановили хулигана, изъяли оружие и патроны.

«По данному факту дознаватели отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд в установленном законом порядке», – передают копы.

Теперь мужчине грозит штраф – от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, добавили правоохранители.

Читайте также: Пьяный водитель пытался дать взятку копам, но подозрение вручили ему

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый
По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый
30.09.2026, 13:52
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2026, 06:00
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
30.09.2026, 14:55
Новости Харькова — главное 30 сентября: удар по ТЦ, похищение на Купянщине
Новости Харькова — главное 30 сентября: удар по ТЦ, похищение на Купянщине
30.09.2026, 17:43
Трагически погиб в ДТП основатель сети «Класс» и Почетный гражданин Харькова
Трагически погиб в ДТП основатель сети «Класс» и Почетный гражданин Харькова
29.09.2026, 21:18
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
30.09.2026, 16:15

Новости по теме:

30.09.2026
В домашнем насилии над 19-летней дочерью уличили харьковчанина: как наказан
30.09.2026
Харьковчанина подозревают в «сливе» информации о дислокации ВСУ в городе
30.09.2026
Пьяный водитель пытался дать взятку копам, но подозрение вручили ему
30.09.2026
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
30.09.2026
По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Суд ждет хулигана, который мог устроить стрельбу в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 16:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли в Харькове вечером 3 сентября, напомнили в ГУ НП в Харьковской области.".