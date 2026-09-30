В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи проведением ремонтных работ в субботу, 3 октября, в части Немышлянского и Индустриального районов не будет света.

Работы будут проводить с 08:00 до 19:00. На это время обесточат дома по таким адресам: