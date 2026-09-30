В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
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В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи проведением ремонтных работ в субботу, 3 октября, в части Немышлянского и Индустриального районов не будет света.
Работы будут проводить с 08:00 до 19:00. На это время обесточат дома по таким адресам:
- ул. Автогенная: д. 12Б;
- пер. Академика Подгорного;
- ул. Академика Филиппова;
- пер. Академика Подгорного (повторно в списке);
- просп. Архитектора Алёшина;
- ул. Библика;
- бульв. Богдана Хмельницкого;
- ул. Бригады Хартия;
- ул. Василия Вышиваного;
- ул. Велозаводская;
- проезд Велозаводский;
- пер. Велозаводский;
- ул. Высокогорная;
- въезд Высокогорный;
- пер. Высокогорный;
- 1-й въезд Высокогорный;
- 2-й въезд Высокогорный;
- 3-й въезд Высокогорный;
- 4-й въезд Высокогорный;
- просп. Героев Харькова: д. 248–254В;
- ул. Джерельная;
- ул. Енакиевская;
- ул. Заповедная;
- ул. Каденюка: 41А, 41Б, 43;
- ул. Коммунальщиков;
- ул. Котельная;
- пер. Котельный;
- ул. Лодзька;
- 1-й проезд Луговой;
- 2-й проезд Луговой;
- 3-й проезд Луговой;
- пер. Мира;
- ул. Могилёвская;
- пер. Могилёвский;
- ул. Немышлянская;
- просп. Александровский;
- ул. Петренковская;
- 1-й въезд Петренковский;
- 2-й въезд Петренковский;
- 1-й проезд Петренковский;
- 2-й проезд Петренковский;
- 3-й проезд Петренковский;
- ул. Подъёмная;
- ул. Плодородная;
- пер. Плодородный;
- 1-й пер. Плодородный;
- пер. Сергея Ефремова;
- пер. Снигирёвский: д. 7А, 19;
- ул. Танковая;
- просп. Тракторостроителей: д. 2/3;
- ул. Ясеневая.