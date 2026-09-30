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В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали

Общество 14:55   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи проведением ремонтных работ в субботу, 3 октября, в части Немышлянского и Индустриального районов не будет света. 

Работы будут проводить с 08:00 до 19:00. На это время обесточат дома по таким адресам:

  • ул. Автогенная: д. 12Б;
  • пер. Академика Подгорного;
  • ул. Академика Филиппова;
  • пер. Академика Подгорного (повторно в списке);
  • просп. Архитектора Алёшина;
  • ул. Библика;
  • бульв. Богдана Хмельницкого;
  • ул. Бригады Хартия;
  • ул. Василия Вышиваного;
  • ул. Велозаводская;
  • проезд Велозаводский;
  • пер. Велозаводский;
  • ул. Высокогорная;
  • въезд Высокогорный;
  • пер. Высокогорный;
  • 1-й въезд Высокогорный;
  • 2-й въезд Высокогорный;
  • 3-й въезд Высокогорный;
  • 4-й въезд Высокогорный;
  • просп. Героев Харькова: д. 248–254В;
  • ул. Джерельная;
  • ул. Енакиевская;
  • ул. Заповедная;
  • ул. Каденюка: 41А, 41Б, 43;
  • ул. Коммунальщиков;
  • ул. Котельная;
  • пер. Котельный;
  • ул. Лодзька;
  • 1-й проезд Луговой;
  • 2-й проезд Луговой;
  • 3-й проезд Луговой;
  • пер. Мира;
  • ул. Могилёвская;
  • пер. Могилёвский;
  • ул. Немышлянская;
  • просп. Александровский;
  • ул. Петренковская;
  • 1-й въезд Петренковский;
  • 2-й въезд Петренковский;
  • 1-й проезд Петренковский;
  • 2-й проезд Петренковский;
  • 3-й проезд Петренковский;
  • ул. Подъёмная;
  • ул. Плодородная;
  • пер. Плодородный;
  • 1-й пер. Плодородный;
  • пер. Сергея Ефремова;
  • пер. Снигирёвский: д. 7А, 19;
  • ул. Танковая;
  • просп. Тракторостроителей: д. 2/3;
  • ул. Ясеневая.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 14:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи проведением ремонтных работ в субботу, 3 октября, в части Немышлянского и Индустриального районов не будет света. ".