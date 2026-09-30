У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі

У АТ “Харківобленерго” повідомили, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у суботу, 3 жовтня, в частині Немишлянського та Індустріального районів не буде світла.

Роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00. На цей час знеструмлять будинки за такими адресами: