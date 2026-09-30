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У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі

Суспільство 14:55   30.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі Зображення створене ШІ

У АТ “Харківобленерго” повідомили, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у суботу, 3 жовтня, в частині Немишлянського та Індустріального районів не буде світла. 

Роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00. На цей час знеструмлять будинки за такими адресами:

  • вул. Автогенна: б. 12Б;
  • пров. Академіка Підгорного;
  •  вул. Академіка Філіппова;
  • пров. Академіка Підгорного;
  • пр. Архітектора Альошина;
  • вул. Біблика;
  • бул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Бригади Хартія;
  • вул. Василя Вишиваного;
  • вул. Велозаводська;
  • пр-д Велозаводський;
  • пров. Велозаводський;
  • вул. Високогірна;
  • в-д Високогірний;
  • пров. Високогірний;
  • 1-й в-д Високогірний;
  • 2-й в-д Високогірний;
  • 3-й в-д Високогірний;
  • 4-й в-д Високогірний;
  • пр. Героїв Харкова: б. 248-254В;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Єнакіївська;
  • вул. Заповідна;
  • вул. Каденюка: 41А, 41Б, 43;
  • вул. Комунальників;
  • вул. Котельна;
  • пров. Котельний;
  • вул. Лодзька;
  • 1-й пр-д Луговий;
  • 2-й пр-д Луговий;
  • 3-й пр-д Луговий;
  • пров. Миру;
  • вул. Могилівська;
  • пров. Могилівський;
  • вул. Немишлянська;
  • пр. Олександрівський;
  • вул. Петренківська;
  • 1-й в-д Петренківський;
  • 2-й в-д Петренківський;
  • 1-й пр-д Петренківський;
  • 2-й пр-д Петренківський;
  • 3-й пр-д Петренківський;
  • вул. Підйомна;
  • вул. Плідна;
  • пров. Плідний;
  • 1-й пров. Плідний;
  • пров. Сергія Єфремова;
  • пров. Снігурівський: б. 7А, 19;
  • вул. Танкова;
  • пр. Тракторобудівників: б. 2/3;
  • вул. Ясенева.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 14:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” повідомили, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у суботу, 3 жовтня, в частині Немишлянського та Індустріального районів не буде світла. ".