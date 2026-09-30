У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі
Зображення створене ШІ
У АТ “Харківобленерго” повідомили, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у суботу, 3 жовтня, в частині Немишлянського та Індустріального районів не буде світла.
Роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00. На цей час знеструмлять будинки за такими адресами:
- вул. Автогенна: б. 12Б;
- пров. Академіка Підгорного;
- вул. Академіка Філіппова;
- пров. Академіка Підгорного;
- пр. Архітектора Альошина;
- вул. Біблика;
- бул. Богдана Хмельницького;
- вул. Бригади Хартія;
- вул. Василя Вишиваного;
- вул. Велозаводська;
- пр-д Велозаводський;
- пров. Велозаводський;
- вул. Високогірна;
- в-д Високогірний;
- пров. Високогірний;
- 1-й в-д Високогірний;
- 2-й в-д Високогірний;
- 3-й в-д Високогірний;
- 4-й в-д Високогірний;
- пр. Героїв Харкова: б. 248-254В;
- вул. Джерельна;
- вул. Єнакіївська;
- вул. Заповідна;
- вул. Каденюка: 41А, 41Б, 43;
- вул. Комунальників;
- вул. Котельна;
- пров. Котельний;
- вул. Лодзька;
- 1-й пр-д Луговий;
- 2-й пр-д Луговий;
- 3-й пр-д Луговий;
- пров. Миру;
- вул. Могилівська;
- пров. Могилівський;
- вул. Немишлянська;
- пр. Олександрівський;
- вул. Петренківська;
- 1-й в-д Петренківський;
- 2-й в-д Петренківський;
- 1-й пр-д Петренківський;
- 2-й пр-д Петренківський;
- 3-й пр-д Петренківський;
- вул. Підйомна;
- вул. Плідна;
- пров. Плідний;
- 1-й пров. Плідний;
- пров. Сергія Єфремова;
- пров. Снігурівський: б. 7А, 19;
- вул. Танкова;
- пр. Тракторобудівників: б. 2/3;
- вул. Ясенева.