Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні

Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.

«У місті Харків зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у селі Огурцівка Шевченківської громади отримала гостру реакцію на стрес 85-річна жінка», – зазначив Синєгубов.

У Харкові окупанти атакували БпЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони, уточнив він.

За добу ворог випустив на регіон: один КАБ, РСЗВ, п’ять «молний», сім FPV-дронів, тип ще 8 БпЛА встановлюють.

У Харкові внаслідок обстрілів постраждали скління багатоквартирного будинку, два автомобілі, приватний будинок, дах торгового центру.

Також пошкодження є у Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.

Вибухи та “прильоти” в Харкові тривали із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.