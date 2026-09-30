Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні
Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.
«У місті Харків зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у селі Огурцівка Шевченківської громади отримала гостру реакцію на стрес 85-річна жінка», – зазначив Синєгубов.
У Харкові окупанти атакували БпЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони, уточнив він.
За добу ворог випустив на регіон: один КАБ, РСЗВ, п’ять «молний», сім FPV-дронів, тип ще 8 БпЛА встановлюють.
У Харкові внаслідок обстрілів постраждали скління багатоквартирного будинку, два автомобілі, приватний будинок, дах торгового центру.
Також пошкодження є у Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.
Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.
Вибухи та “прильоти” в Харкові тривали із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.