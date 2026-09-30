Live
  • Ср 30.09.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.93

Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні

Події 08:50   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні Фото: Олег Синєгубов/наслідки обстрілу села Малі Феськи

Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.

«У місті Харків зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у селі Огурцівка Шевченківської громади отримала гостру реакцію на стрес 85-річна жінка», – зазначив Синєгубов.

У Харкові окупанти атакували БпЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони, уточнив він.

За добу ворог випустив на регіон: один КАБ, РСЗВ, п’ять «молний», сім FPV-дронів, тип ще 8 БпЛА встановлюють.

У Харкові внаслідок обстрілів постраждали скління багатоквартирного будинку, два автомобілі, приватний будинок, дах торгового центру.

Також пошкодження є у Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

удары по Харьковщине за сутки
Фото: Олег Синєгубов/наслідки обстрілу села Малі Феськи
удары по Харьковщине за сутки
Фото: Олег Синєгубов/наслідки обстрілу села Малі Феськи

Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.

Вибухи та “прильоти” в Харкові тривали із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.

Читайте також: 11 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 30 вересня: діти частіше хворюють на туберкульоз
Новини Харкова — головне 30 вересня: діти частіше хворюють на туберкульоз
30.09.2026, 09:37
Злочинна амбіція РФ зламана на Харківщині – Україна подає заявку до НАТО
Злочинна амбіція РФ зламана на Харківщині – Україна подає заявку до НАТО
30.09.2022, 17:32
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
16.04.2023, 06:00
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
30.09.2026, 06:00
Трагічно загинув у ДТП засновник мережі «Клас» та Почесний громадянин Харкова
Трагічно загинув у ДТП засновник мережі «Клас» та Почесний громадянин Харкова
29.09.2026, 21:18
Дворічанський плацдарм у ворога тріщить, що в районі Западного – Коваленко
Дворічанський плацдарм у ворога тріщить, що в районі Западного – Коваленко
30.09.2026, 07:16

Новини за темою:

30.09.2026
Знову важка ніч у Києві: двоє загиблих та низка пожежа (фото, відео)
30.09.2026
Новини Харкова — головне 30 вересня: діти частіше хворюють на туберкульоз
30.09.2026
Харків атакують БпЛА: “прильоти” у двох районах – Терехов
29.09.2026
“Хартія” вибиває окупантів на Харківщині – підсумки 29 вересня
29.09.2026
Ремонт дороги та зміна маршрутів автобусів: обмеження руху у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".