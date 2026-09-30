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Дворічанський плацдарм у ворога тріщить, що в районі Западного – Коваленко

Фронт 07:16   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Дворічанський плацдарм у ворога тріщить, що в районі Западного – Коваленко

Російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом на Харківщині. Крім цього, утворюється «цікава ситуація» в районі Западного, повідомив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

«Поступово публікується у відкритих джерелах все більше і більше подробиць стосовно того, що росіян не тільки з Дворічанського плацдарму повністю витісняють, а й утворюється дуже цікава для них ситуація в районі Западного. Ну, по-перше, Западне саме по собі воно вже під контролем Сил оборони України. СОУ тиснуть на ті залишки росіяни, які є зараз на правому березі річки Оскіл. Відповідно, перерізано, можна вважати, шляхи інфільтрації до Куп’янська через Голубівку. Також СОУ обійшли з півночі Западне і вийшли до правого берега річки Оскіл, між Западним та Дворічною, з контролем траси Р-79. До речі, траса Р-79 зараз саме в цій локації повністю контролюється СОУ. Паралельно відбувається на околицях Дворічної зачистки саме цього населеного пункту. І цього плацдарму стає з кожним разом все менше і менше», – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Він також нагадав, що завтра, 1 жовтня, рівно рік відтоді як Кузовльов, Герасимов та Білоусов доповіли Путіну про «повний контроль над Куп’янськом».

«І після цього Путін в жовтні, в листопаді, трохи в грудні продовжував ретранслювати ці фейки, що повністю контролюється Куп’янськ. Ну так і питання, що там з Куп’янським, якщо навіть Дворічанський плацдарм у окупантів тріщить?», – каже аналітик.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 07:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом на Харківщині.".