Дворічанський плацдарм у ворога тріщить, що в районі Западного – Коваленко

Російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом на Харківщині. Крім цього, утворюється «цікава ситуація» в районі Западного, повідомив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

«Поступово публікується у відкритих джерелах все більше і більше подробиць стосовно того, що росіян не тільки з Дворічанського плацдарму повністю витісняють, а й утворюється дуже цікава для них ситуація в районі Западного. Ну, по-перше, Западне саме по собі воно вже під контролем Сил оборони України. СОУ тиснуть на ті залишки росіяни, які є зараз на правому березі річки Оскіл. Відповідно, перерізано, можна вважати, шляхи інфільтрації до Куп’янська через Голубівку. Також СОУ обійшли з півночі Западне і вийшли до правого берега річки Оскіл, між Западним та Дворічною, з контролем траси Р-79. До речі, траса Р-79 зараз саме в цій локації повністю контролюється СОУ. Паралельно відбувається на околицях Дворічної зачистки саме цього населеного пункту. І цього плацдарму стає з кожним разом все менше і менше», – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Він також нагадав, що завтра, 1 жовтня, рівно рік відтоді як Кузовльов, Герасимов та Білоусов доповіли Путіну про «повний контроль над Куп’янськом».

«І після цього Путін в жовтні, в листопаді, трохи в грудні продовжував ретранслювати ці фейки, що повністю контролюється Куп’янськ. Ну так і питання, що там з Куп’янським, якщо навіть Дворічанський плацдарм у окупантів тріщить?», – каже аналітик.

Відео: Oboz.ua