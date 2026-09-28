Успіх під Дворічною: «Хартія» взяла під контроль чергову територію (відео)

Бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» зачистили лісосмугу на Куп’янському напрямку, знищили укриття окупантів та взяли в полон російського військового.

Українські захисники встановили контроль над ділянкою місцевості південніше села Западне Дворічанської громади Куп’янського району, повідомили у підрозділі.

“Ключ до успіху — спільна робота пілотів БпЛА та штурмових груп. Злагоджені дії в повітрі й на землі дозволяють вибивати противника з позицій і просуватися вперед”, – зазначили оборонці.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, 3 вересня бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ «Хартія» заявили про зачистку кількох лісосмуг між селом Западне та селищем Дворічна.