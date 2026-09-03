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СОУ просуваються до Дворічної: звільнили ще 4 квадратні кілометри (відео)

Фронт 18:08   03.09.2026
Оксана Горун
СОУ просуваються до Дворічної: звільнили ще 4 квадратні кілометри (відео) Скриншот

Бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ “Хартія” заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною в Харківській області.

 “На одній із ділянок наші бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнено ще 4 км² української території“, – поінформували в “Р.У.Г.”

В опублікованому відео захисники окреслили на мапі місцевість, де саме провели зачистку. На карті DeepState це приблизно відповідає таким локаціям:

Ілюстрація: мапа DeepState

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Раніше оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко повідомляв: є інформація, що Сили оборони вже проводять зачистку околиць Дворічної. А росіяни скаржаться, що фактично втратили контроль над Западним.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 18:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ “Хартія” заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною в Харківській області".