СОУ просуваються до Дворічної: звільнили ще 4 квадратні кілометри (відео)

Бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ “Хартія” заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною в Харківській області.

“На одній із ділянок наші бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнено ще 4 км² української території“, – поінформували в “Р.У.Г.”

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В опублікованому відео захисники окреслили на мапі місцевість, де саме провели зачистку. На карті DeepState це приблизно відповідає таким локаціям:

Раніше оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко повідомляв: є інформація, що Сили оборони вже проводять зачистку околиць Дворічної. А росіяни скаржаться, що фактично втратили контроль над Западним.