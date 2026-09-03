Погрожував матері: в Харкові поліція приструнила агресивного сина

Поліція виїжджала на місце сімейної драми в Харкові. Хоча до бійки не дійшло, охоронці закону визначили те, що сталося, як домашнє насильство.

“З’ясували, що між жінкою та її сином виник конфлікт. Під час інциденту чоловік висловлювався на адресу матері нецензурною лайкою, погрожував їй фізичною розправою та чинив психологічний тиск на постраждалу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Конфлікт стався в Шевченківському районі міста, і на місце виїжджали поліціянти харківського РУП №3. Вони задокументували факт домашнього насильства та склали адмінпротокол на агресивного сина. А в ГУНП нагадали, що насильство буває не лише фізичним.

“Образи, погрози, залякування та психологічний тиск є проявами домашнього насильства і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством”, — попередили поліціянти.

Раніше поліція повідомляла про факт економічного насильства в Харкові. Йшлося про те, що чоловік не пускав громадянську дружину додому.