Фіктивна робота заради броні: нові підозри у трамвайному депо Харкова

Ще п’ятеро людей отримали підозри у справі щодо фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних в одному з комунальних трамвайних депо Харкова — це самі фейкові працівники. Також підозри оновили п’ятьом викритим ще наприкінці червня чиновникам підприємства.

За даними обласної прокуратури, схема діяла із серпня 2022 року по травень 2026 року. За даними слідства, організував оборудку директор депо разом зі своїм заступником. Згодом вони залучили ще трьох службовців підприємства: начальника відділу кадрів, розподілювача робіт та начальника цеху.

Спільники систематично вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу про нібито відпрацьовані години «новачками», які фактично не з’являлися на робочому місці та не виконували жодних обов’язків.

Чоловіків оформили на посади, попри те, що деякі з них навіть не мали необхідної освіти та розряду. Надалі на підставі підроблених документів «співробітникам» нараховувалася заробітна плата, частину якої вони переказували на банківський рахунок заступника директора депо. Окрім матеріальної вигоди для керівництва, самі «працівники» отримали бронювання та відстрочку від призову.

Загалом місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 4,1 мільйона гривень.

П’ятьом фіктивним працівникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.ч. 4, 5 ст. 191 ККУ.

П’ятьом посадовцям депо оновили підозру. Ним інкримінують службове підроблення, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ), а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану у великих та особливо великих розмірах, зокрема повторно, організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Як писала МГ “Об’єктив”, наприкінці червня п’ятьом чиновникам харківського трамвайного депо повідомили про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.