Харків отримав два автобуси від Фінляндії (фото)

Місто-побратим Турку (Фінляндія) передало Харкову два пасажирські автобуси.

Про це повідомили у департаменті міжнародного співробітництва міської ради та висловили подяку фінським партнерам за систематичну підтримку у складні часи.

«Вдячні Турку за дружбу, довіру та результативну підтримку Харкова!» — наголосили в департаменті.

Нагадаємо, наприкінці серпня ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляла, що КП «Тролейбусне депо №3» оголосило торги на придбання 39 вживаних автобусів на 87,3 мільйона гривень. Транспорт має бути не старшим за 2012 рік випуску, мати 40 місць для сидіння і 40 — стоячих. Термін постачання транспорту – до 31 серпня 2027 року.

