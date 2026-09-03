Продавав FPV-дрони та роботів для фронту: у Харкові затримали нацгвардійця

СБУ спільно з ДБР викрили 30-річного військовослужбовця Нацгвардії, який продавав військове майно та боєприпаси у Харкові.

Підозрюваний проходив службу на посаді головного сержанта інженерно-саперної роти батальйону підтримки. Використовуючи службове становище та маючи доступ до військового майна, він вирішив нажитися на техніці й озброєнні, призначеними для забезпечення підрозділу, повідомив МГ “Об’єктив” речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зокрема, нацгвардієць заволодів 40 FPV-дронами та чотирма роботизованими комплексами загальною вартістю понад 933 тисячі гривень.

Надалі військовий вирішив продати роботизовані комплекси, а також домовився про збут партії боєприпасів — корпусів протитанкових мін і підривачів до них. За техніку та вибухівку він отримав близько мільйона гривень.

Правоохоронці затримали ділка «на гарячому». Під час обшуків за місцем його проживання вилучили військове майно, боєприпаси та кошти, ймовірно здобуті злочинним шляхом.

Нацгвардійцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна службовою особою в умовах воєнного стану) ККУ. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Раніше прессекретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомляв, що 46-річному жителю Куп’янська заочно вручили підозру у роботі на РФ.