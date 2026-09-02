“Майже доба без світла” – Задоренко про ситуацію з енергетикою в Дергачах

Електропостачання в Дергачівській громаді відновили, але частина населених пунктів (біля кордону) залишаються без світла та газу тривалий час. Відновити там інженерні мережі неможливо.

“З 31 серпня на 1 вересня ворог завдав удару по місту Дергачі, залишивши місто на добу майже без світла, без енергетики. Нами було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Безперебійно працював заклад освіти, діти пішли в школу, працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети. Комунальними службами передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. Тож, в принципі, ми підготувалися до цих атак, які зараз ворог здійснює на територію громади“, – розповів Задоренко в етері “Суспільного”.

Частина населених пунктів Дергачівської громади без світла та газу вже давно. Серед них – Козача Лопань, Токарівка, Проходи та найближчі до них села.

“Відновити там сьогодні критичну інфраструктуру неможливо, бо в деяких населених пунктах ідуть бойові дії, а деякі населені пункти ворог постійно контролює за допомогою FPV-дронів. Свої можливості технічні росіяни покращують майже щомісяця. І зараз їхні дрони FPV долітають до міста Дергачі”, – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, він також прокоментував заяви російського диктатора Путіна про те, що його війська “взяли під контроль” Козачу Лопань. Це не відповідає дійсності.