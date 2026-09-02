Live

“Майже доба без світла” – Задоренко про ситуацію з енергетикою в Дергачах

Суспільство 19:24   02.09.2026
Оксана Горун
“Майже доба без світла” – Задоренко про ситуацію з енергетикою в Дергачах

Електропостачання в Дергачівській громаді відновили, але частина населених пунктів (біля кордону) залишаються без світла та газу тривалий час. Відновити там інженерні мережі неможливо.

“З 31 серпня на 1 вересня ворог завдав удару по місту Дергачі, залишивши місто на добу майже без світла, без енергетики. Нами було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Безперебійно працював заклад освіти, діти пішли в школу, працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети. Комунальними службами передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. Тож, в принципі, ми підготувалися до цих атак, які зараз ворог здійснює на територію громади“, – розповів Задоренко в етері “Суспільного”.

Частина населених пунктів Дергачівської громади без світла та газу вже давно. Серед них – Козача Лопань, Токарівка, Проходи та найближчі до них села.

Читайте також: Після паузи: з Харкова до Дергачів можна буде доїхати дизель-поїздом, графік

“Відновити там сьогодні критичну інфраструктуру неможливо, бо в деяких населених пунктах ідуть бойові дії, а деякі населені пункти ворог постійно контролює за допомогою FPV-дронів. Свої можливості технічні росіяни покращують майже щомісяця. І зараз їхні дрони FPV долітають до міста Дергачі”, – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, він також прокоментував заяви російського диктатора Путіна про те, що його війська “взяли під контроль” Козачу Лопань. Це не відповідає дійсності.

Автор: Оксана Горун

Популярно

До +30° вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
До +30° вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
02.09.2026, 20:00
Війська РФ просунулись на двох ділянках у прикордонні Харківщини – DeepState
Війська РФ просунулись на двох ділянках у прикордонні Харківщини – DeepState
02.09.2026, 12:47
В Україні змінять систему тривог: буде два рівні загроз – Зеленський
В Україні змінять систему тривог: буде два рівні загроз – Зеленський
02.09.2026, 17:47
Унікальний рекорд України встановив 10-річний харків’янин
Унікальний рекорд України встановив 10-річний харків’янин
02.09.2026, 18:33
Удар по будівлі селищної ради в Золочеві: є поранений (фото)
Удар по будівлі селищної ради в Золочеві: є поранений (фото)
02.09.2026, 18:07
На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси
На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси
02.09.2026, 19:02

Новини за темою:

02.09.2026
На місяць обмежать рух у центрі, 3 вересня змінять маршрути тролейбуси
02.09.2026
Унікальний рекорд України встановив 10-річний харків’янин
02.09.2026
Удар по будівлі селищної ради в Золочеві: є поранений (фото)
02.09.2026
Підірвалися, коли їхали додому по речі: подружжя поранене на Харківщині
02.09.2026
Показове годування та квести: Харківський зоопарк кличе на екскурсії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Майже доба без світла” – Задоренко про ситуацію з енергетикою в Дергачах», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 19:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання в Дергачівській громаді відновили, але частина населених пунктів (біля кордону) залишаються без світла та газу тривалий час".