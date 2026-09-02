Підірвалися, коли їхали додому по речі: подружжя поранене на Харківщині
Евакуйовані раніше мешканці села Прудянка в Дергачівській громаді їхали додому – забрати частину речей. Але опинилися в лікарні.
“На ділянці дороги між Слатиним та Прудянкою вони наїхали на один із вибухових пристроїв, якими росіяни дистанційно мінують території громади”, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його інформацією, подія сталася сьогодні, 2 вересня, близько 11:00. Постраждалі – подружня пара: 51-річний чоловік та 53-річна жінка.
“Унаслідок підриву подружжя зазнало численних поранень. У чоловіка – відкритий перелом правої ноги, у жінки – садна на тілі та черепно-мозкова травма”, — зазначив Задоренко.
До лікарні постраждалих привіз на власному транспорті мешканець Слатиного. Їм надали допомогу, стан поранених стабільний. Чоловіка відправили з Дергачів до Харкова – для подальшого лікування.
Задоренко попередив, що зараз у громаді замінованими можуть виявитися дороги, узбіччя, поля та лісосмуги, якими раніше люди активно користувалися.
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“Не намагайтеся самостійно перевіряти підозрілі ділянки, наближатися до невідомих предметів чи повертатися до населених пунктів без відповідного дозволу та супроводу фахівців”, – наголосив він.
Раніше начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомляв, що російські окупанти скидають на територію громади міни, які дуже добре замасковані. Вони нагадують типові дитсадкові вироби з натуральних матеріалів (листя, гілочок), що повністю змушує вибухівку “злитися із землею”.