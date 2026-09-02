Підірвалися, коли їхали додому по речі: подружжя поранене на Харківщині

Евакуйовані раніше мешканці села Прудянка в Дергачівській громаді їхали додому – забрати частину речей. Але опинилися в лікарні.

“На ділянці дороги між Слатиним та Прудянкою вони наїхали на один із вибухових пристроїв, якими росіяни дистанційно мінують території громади”, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його інформацією, подія сталася сьогодні, 2 вересня, близько 11:00. Постраждалі – подружня пара: 51-річний чоловік та 53-річна жінка.

“Унаслідок підриву подружжя зазнало численних поранень. У чоловіка – відкритий перелом правої ноги, у жінки – садна на тілі та черепно-мозкова травма”, — зазначив Задоренко.

До лікарні постраждалих привіз на власному транспорті мешканець Слатиного. Їм надали допомогу, стан поранених стабільний. Чоловіка відправили з Дергачів до Харкова – для подальшого лікування.

Задоренко попередив, що зараз у громаді замінованими можуть виявитися дороги, узбіччя, поля та лісосмуги, якими раніше люди активно користувалися.

“Не намагайтеся самостійно перевіряти підозрілі ділянки, наближатися до невідомих предметів чи повертатися до населених пунктів без відповідного дозволу та супроводу фахівців”, – наголосив він.

Раніше начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомляв, що російські окупанти скидають на територію громади міни, які дуже добре замасковані. Вони нагадують типові дитсадкові вироби з натуральних матеріалів (листя, гілочок), що повністю змушує вибухівку “злитися із землею”.