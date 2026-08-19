FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про подробиці удару FPV-дрона у Слатиному, який стався вчора, 18 серпня, близько 18:40.

Відомо, що у 47-річного чоловіка струс мозку, а також уламкові поранення.

“Медики оперативно ушпиталили постраждалого до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози його життю немає”, – уточнив Задоренко.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 19 серпня росіяни випустили безпілотник типу «герань-2» по Балаклії Ізюмського району. Постраждала ціла родина. Постраждалі – це 38-річний батько, який отримав уламкові поранення нижніх кінцівок, а також його 31-річна дружина та дев’ятирічний син. Вони, уточнили в прокуратурі, зазнали гострої стресової реакції.