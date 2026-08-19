Live

FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку

Події 10:12   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про подробиці удару FPV-дрона у Слатиному, який стався вчора, 18 серпня, близько 18:40.

Відомо, що у 47-річного чоловіка струс мозку, а також уламкові поранення.

“Медики оперативно ушпиталили постраждалого до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози його життю немає”, – уточнив Задоренко.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 19 серпня росіяни випустили безпілотник типу «герань-2» по Балаклії Ізюмського району. Постраждала ціла родина. Постраждалі – це 38-річний батько, який отримав уламкові поранення нижніх кінцівок, а також його 31-річна дружина та дев’ятирічний син. Вони, уточнили в прокуратурі, зазнали гострої стресової реакції.

Читайте також: Розмінування на Харківщині: де може бути голосно

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
19.08.2026, 11:39
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
19.08.2026, 08:55
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026, 09:17
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
19.08.2026, 10:59
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026, 10:12
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
19.08.2026, 10:32

Новини за темою:

19.08.2026
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
18.08.2026
Реакція Зеленського на удар по Печенігах, прилетіли дві ракети (фото)
18.08.2026
На місці удару в Печенігах знайшли частини тіл, а удар був по скупченню людей
18.08.2026
Десять людей загинули: армія РФ обстріляла Печеніги – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 10:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА розповів про подробиці удару FPV-дрону у Слатиному, який стався вчора, 18 серпня, близько 18:40.".