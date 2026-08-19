Розмінування на Харківщині: де може бути гучно

Сьогодні, 19 серпня, у Харківській області проводитиметься розмінування, попереджають у пресслужбі ХОВА.

Роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів будуть проводитися в Ізюмському та Чугуївському районах з 10:00 до 15:00, уточнили в повідомленні.

Таким чином, гучно може бути:

з 11:00 до 14:00 — поблизу населених пунктів Бражківка і Мала Комишуваха Ізюмського району;

з 10:00 до 15:00 — поблизу села Степове Чугуївського району.

Тож мешканців закликали не боятися – якщо буде гучно, це не “прильоти”, а робота вибухотехніків.