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Розмінування на Харківщині: де може бути гучно

Суспільство 09:56   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розмінування на Харківщині: де може бути гучно

Сьогодні, 19 серпня, у Харківській області проводитиметься розмінування, попереджають у пресслужбі ХОВА.

Роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів будуть проводитися в Ізюмському та Чугуївському районах з 10:00 до 15:00, уточнили в повідомленні.

Таким чином, гучно може бути:

  • з 11:00 до 14:00 — поблизу населених пунктів Бражківка і Мала Комишуваха Ізюмського району;
  • з 10:00 до 15:00 — поблизу села Степове Чугуївського району.

Тож мешканців закликали не боятися – якщо буде гучно, це не “прильоти”, а робота вибухотехніків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 09:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 серпня, у Харківській області проводитиметься розмінування, попереджають у пресслужбі ХОВА.".