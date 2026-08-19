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Разминирование на Харьковщине: где может быть громко

Общество 09:56   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разминирование на Харьковщине: где может быть громко

Сегодня, 19 августа, в Харьковской области будет проводиться разминирование, предупреждают в пресс-службе ХОВА.

Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов будут проводить в Изюмском и Чугуевском районах с 10:00 до 15:00, уточнили в сообщении.

Таким образом, громко может быть:

  • с 11:00 до 14:00 – вблизи населенных пунктов Бражковка и Малая Камышеваха Изюмского района;
  • с 10:00 до 15:00 – вблизи села Степное Чугуевского района.

Поэтому жителей призвали не бояться – если будет громко, это не «прилеты», а работа взрывотехников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 09:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 августа, в Харьковской области будет проводиться разминирование, предупреждают в пресс-службе ХОВА.".