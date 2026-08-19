Разминирование на Харьковщине: где может быть громко
Сегодня, 19 августа, в Харьковской области будет проводиться разминирование, предупреждают в пресс-службе ХОВА.
Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов будут проводить в Изюмском и Чугуевском районах с 10:00 до 15:00, уточнили в сообщении.
Таким образом, громко может быть:
- с 11:00 до 14:00 – вблизи населенных пунктов Бражковка и Малая Камышеваха Изюмского района;
- с 10:00 до 15:00 – вблизи села Степное Чугуевского района.
Поэтому жителей призвали не бояться – если будет громко, это не «прилеты», а работа взрывотехников.