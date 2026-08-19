Целая семья пострадала в Балаклее: РФ атаковала город БпЛА
В Харьковской облпрокуратуре проинформировали: 19 августа россияне выпустили беспилотник типа «Герань-2» по Балаклее Изюмского района. В результате атаки пострадала целая семья.
Пострадавшие – это 38-летний отец, который получил осколочные ранения нижних конечностей, а также его 31-летняя жена и девятилетний сын. Они, уточнили в прокуратуре, подверглись острой стрессовой реакции.
Кроме того, в результате «прилета» повреждены и другие дома.
«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.