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Целая семья пострадала в Балаклее: РФ атаковала город БпЛА

Происшествия 09:17   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Целая семья пострадала в Балаклее: РФ атаковала город БпЛА

В Харьковской облпрокуратуре проинформировали: 19 августа россияне выпустили беспилотник типа «Герань-2» по Балаклее Изюмского района. В результате атаки пострадала целая семья.

Пострадавшие – это 38-летний отец, который получил осколочные ранения нижних конечностей, а также его 31-летняя жена и девятилетний сын. Они, уточнили в прокуратуре, подверглись острой стрессовой реакции.

Обстрел Балаклеи 19 августа

Кроме того, в результате «прилета» повреждены и другие дома.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки пострадала целая семья.".