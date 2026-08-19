Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА

У Харківській облпрокуратурі поінформували: 19 серпня росіяни випустили безпілотник типу “герань-2” по Балаклії Ізюмського району. Внаслідок атаки постраждала ціла родина.

Постраждалі – це 38-річний батько, який отримав осколкові поранення нижніх кінцівок, а також його 31-річна дружина та дев’ятирічний син. Вони, уточнили в прокуратурі, зазнали гострої стресової реакції.

Крім того, внаслідок “прильоту” пошкоджені й інші будинки.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).“, – додали у прокуратурі.