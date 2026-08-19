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Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА

Події 09:17   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА

У Харківській облпрокуратурі поінформували: 19 серпня росіяни випустили безпілотник типу “герань-2” по Балаклії Ізюмського району. Внаслідок атаки постраждала ціла родина.

Постраждалі – це 38-річний батько, який отримав осколкові поранення нижніх кінцівок, а також його 31-річна дружина та дев’ятирічний син. Вони, уточнили в прокуратурі, зазнали гострої стресової реакції.

Обстріл Балаклії 19 серпня

Крім того, внаслідок “прильоту” пошкоджені й інші будинки.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).“, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки постраждала ціла родина.".