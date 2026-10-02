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П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові

Харків 19:20   02.10.2026
Тетяна Литвіна
П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові Фото: Харківська міська рада

Додаткові блочно-модульні укриття закуповує міська влада Харкова. Три нові укриття вже є, продовжуються тендери за придбання ще кількох, повідомила прес-служба міськради.

Це пов’язано з посиленням ударів по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто вже закупило три такі укриття. Одне з них вже встановили на зупинці громадського транспорту в П’ятихатках, яке все частіше зазнає атак FPV-дронів.

Наразі тривають тендери на закупівлю ще кількох. Їх встановлюватимуть там, де в цьому найбільша потреба. Зокрема, один із них планується розмістити у Саржиному Яру.

“Харків потребує ще багато укриттів. Коштів не вистачає, але ми будемо постійно збільшувати їх кількість і закуповувати нові модульні укриття. Щоб знизити вартість, проводимо тендери”, – зазначив Ігор Терехов.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Харків першим розробив проектно-кошторисну документацію та встановив блочно-модульне укриття. Цим досвідом міська влада поділилася з Херсоном, Запоріжжям та іншими прифронтовими містами.

Удари КАБами по Харкову: з’явилися перші кадри руйнувань

Нагадаємо, в Асоціації приватних роботодавців “Об’єктиву” розповіли, чому бізнес досі не перейшов на зберігання продукції під землею, хоча обстріли складів почастішали. Виявляється, харківські бізнесмени вже вивчали це питання, досліджували такі проекти, реалізовані в попередні роки. Але поки що побудувати підземний склад самотужки неможливо, бо суттєво впали надходження.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 19:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додаткові блочно-модульні укриття закуповує міська влада Харкова. Три нові укриття вже є, продовжуються тендери за придбання ще кількох".